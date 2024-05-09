TİP'ten 1 Mayıs yasakları ve tutukluları için pankartlı eylem: "Topçu kışlası değil, 1 Mayıs Meydanı"

TİP, 1 Mayıs'taki yoğun ablukayı eleştiren ve 1 Mayıs sonrası tutuklanan 49 devrimcinin serbest bırakılmasını talep eden bir pankartı, tarihi Bozdoğan Kemeri'ne astı. Kemer, 1 Mayıs günü 3-4 sıra çevik kuvvet ekibi ve kesin nişancı ile korunmuştu.

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Türkiye İşçi Partisi(TİP), 1 Mayıs'ta 3-4 sıra çevik kuvvet ekibi ile üst tarafına kesin nişancı yerleştirilen tarihi Bozdoğan Kemeri'ne pankart astı.

1 Mayıs'ı kutlamak istedikleri için tutuklanan 49 kişiyi hatırlatan bir sözü pankarta taşıyan TİP, "Taksim'e özgürlük, devrimcilere özgürlük" ifadelerini kullandı.

Pankartta ayrıca "Topçu kışlası değil, 1 Mayıs Meydanı" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Umut Taştan

NE OLMUŞTU?

AKP hükümeti, İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasın diye valilik ve polis aracılığı ile pek çok yasağı uygulamaya koymuştu.

Bu yasaklarla birlikte İstanbul'da Taksim'e gidiş güzergahındaki birçok yol ve ulaşım aracı hizmete kapatılmış, şehirde kutlamaları engellemek için 42 bin polis görevlendirilmişti.

1 Mayıs'ın kutlanacağı Saraçhane'nin aşağısında bulunan, Taksim'e giden yolda olan tarihi Bozdoğan Kemeri ise toma ve 3-4 sıra polis ekipleri ile kapatılmış, polis, kemerden Taksim'e ilerlemek isteyen kitleye de sert müdahalede bulunmuştu.

Bozdoğan Kemeri'ni zorlayan ve 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan 49 kişi, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Kamu Görevlisine Direnme' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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