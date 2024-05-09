Bakan Özhaseki, Hatay'da konuştu: Burası çok riskliydi, biliyorduk ama bırakıp gitmek zorunda kaldık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da yaptığı konuşmada, "Burası çok riskli bir yerdi, biliyorduk. Bırakıp gitmek zorunda kaldık. Hâliyle zorla, vatandaş istemezse veya sizi burada protesto ediyorlarsa, size karşı çıkıyorlarsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen, üzülerek ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

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Bakan Özhaseki, Hatay'da konuştu: Burası çok riskliydi, biliyorduk ama bırakıp gitmek zorunda kaldık

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Hatay’daki inşaatları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray Mahallesi’nde 6-7 yıl önce kentsel dönüşüm çalışması yapıldığını ancak vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildiğini belirterek, “O zaman yalvardık yakardık derdimizi anlatamadık” dedi.

"BURASI ÇOK RİSKLİ BİR YERDİ, BİLİYORDUK, BIRAKIP GİTMEK ZORUNDA KALDIK"

Türkiye gazetesinden Akif Bülbül'ün aktardığına göre, protestocu grupların kendilerine kentsel dönüşüm yaptırmadıklarını söyleyen Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Ama burası çok riskli bir yerdi, biliyorduk. Bırakıp gitmek zorunda kaldık. Hâliyle zorla, vatandaş istemezse veya sizi burada protesto ediyorlarsa, size karşı çıkıyorlarsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen, üzülerek ayrılmak zorunda kaldık. Üstelik gece yarısına kadar burada oturdum, saatlerce dil döktüm. Olmadı, kısmet değilmiş diyelim. Depremde mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Keşke mani olunmasaydı, keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımız ve kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. Maalesef bedeli çok ağır oldu bu işin. Şu anda burada 5.600 konuta başladık, tamamının ihalesi yapıldı, evler yükselmeye devam ediyor."

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