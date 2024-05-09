BBP'de 5 il başkanı görevden alındı

BBP'de 5 il başkanı görevden alındı. Kararı, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren duyurdu.

BBP'de 5 il başkanı görevden alındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, 5 ilin başkanının görevden alındığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, aday listelerinde eksiklikleri bulunan 5 ilde revizyon yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığı belirtildi. Karaman, Çankırı, Nevşehir, Isparta, Bilecik il teşkilatlarının görevden alındığını kaydeden BBP Başkan Yardımcısı Eren, görevden alınan il başkanları ve yöneticilere, bugüne dek yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

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