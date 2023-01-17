TİP'li Kadıgil’den Trendyol GO kuryelerine destek: Kuryeler haklarını alana dek sipariş vermeyin

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Trendyol GO kuryelerinin Maslak’ta bulunan Genel Merkezi önünde düzenledikleri eylemi ziyaret ederek kuryelerle konuştu.

TİP'li Kadıgil’den Trendyol GO kuryelerine destek: Kuryeler haklarını alana dek sipariş vermeyin

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Trendyol GO kuryelerinin düşük zam nedeniyle başlattıkları eyleme destek ziyaretinde bulundu. Kadıgil, “Trendyol GO emekçileri, asgari düzeyde insani çalışma koşulları ve yaşayabilecekleri bir ücret talep ediyor. Aslında haklarını istiyorlar.  Hepimiz direnişe destek olmak zorundayız. Direniş zaferle sonuçlanana kadar hiç kimse Trendyol GO’dan sipariş vermesin” dedi.

Şirket tarafından açıklanan zam miktarının yetersizliğini, güvencesiz sağlıksız çalışma koşullarını, uzun mesai sürelerinin yarattığı mağduriyetleri anlatan  kuryelere destek veren Kadıgil şunları söyledi:

“İş hukuku uyarınca Trendyol’un çalışanları  olan bu insanlar, ‘serbest çalışan’ adı altında ‘esnaf kurye’ modeliyle,  güvencesiz koşullarda günde 16 saat kölelik koşullarında çalışmak zorunda kalıyor. Milyonlarca dolar kar açıklayan bir şirketi ayakta tutan emekçiler, sefalet zammı değil, hakları olanı istiyorlar.”

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