Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon TL'lik dava reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mart 2022’de sosyal medya hesabında yaptığı video açıklama ile kamu ihalelerinden en büyük payı alan müteahhitler için kullandığı ‘beşli çete’yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurt dışına para kaçıran oligarklarına benzetmişti.

Erdoğan’ın bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon TL istemiyle tazminat davası açtığı ve bu davanın bugün Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün yapılan duruşmada reddedildiği öğrenildi.

“ERDOĞAN YİNE KAYBETTİ”

Sosyal medya hesabı üzerinden manevi tazminat davasının reddedildiğini duyuran Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan yine kaybetti! Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli ‘5'li Çete, yolsuzluk’ özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem