Dokunulmazlıkları kaldırılmak istenen Başarır ve Türkkan hakkında yeni gelişme

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.

Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

NE OLMUŞTU?

Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşamını yitiren askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke düzenlenmişti.