CHP'li Gürsel Tekin: Bu çeteyle hep birlikte mücadele etmek zorundayız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı basın toplantısında her ay milyonlarca metrekarelik kamu taşınmazının satıldığını belirterek "İşin özeti AKP iktidarında 1 milyar metrekare vatan toprağının tapusu kayıp edilmiş durumda" dedi.

Bu özelleştirmenin toplam değerinin 62.7 milyar dolar olduğunu dile getiren siyasetçi, "Bir başka açıdan bakıldığında; devletin 62,7 milyar dolarlık (bugünkü kurlarla 846 milyar lira) varlığının azaldığı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Tekin, "An itibariyle Çevre Bakanlığının sitesinde ihaleye çıkan 341, satışa hazırlanan 299 olmak üzere toplam 640 adet hazine arazisi satılmayı bekliyor. Ağır bir ekonomik kriz yaşanırken; kamu mülklerinin en değersiz halleriyle mezata çıkarılmasının, 'batan geminin malını yağmalamak' dışında başkaca bir anlamı var mıdır?" diye sordu ve şu çağrıyı yaptı:

"Bu çeteyle hepimiz, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bunun AKP’si, CHP’si, MHP’si yok. Ya bu adamlar kazanacak, ya Türkiye kazanacak. Her vatandaşımızı bu konuda taraf seçmeye açıkça çağırıyorum. Bu sefer beton lobisi değil Türkiye kazansın. Siz kazanın."

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Malumunuz sokakta siyaset yapmaya gayret eden bir isim olarak, mecliste çoğu zaman basın toplantısı yapma şansım da olmuyor. Ancak yaptığım tüm toplantılarda da bir konuya özellikle değinmeye gayret ediyorum: O da şu. Bıkmadan usanmadan da anlatmaya devam edeceğim rant, rant, rant.

'TEMEL SEBEBİ YOLSUZLUK'

Değerli arkadaşlar, neden unutulsun istemiyorum biliyor musunuz? Çünkü Türkiye imar rantı üzerinden soyuluyor. Bugün yaşadığımız ekonomik sorunların, işsizliğin ve yoksulluğun temel sebebi de yolsuzluk.

Şayet Türkiye kaynaklarını doğru kullanabilmiş olsaydı, bugün ülkede ne işsizlik ne de yoksulluk yaşanmayacaktı.

Geldiğimiz noktada her gün halkın arasında olan biri olarak söylüyorum ki, vatandaş büyük bir perişanlık yaşanıyor. Hali içler acısı. Buna rağmen bugün ekonomik sorunları değil ona neden olan rant ekonomisini özellikle konuşmak istiyorum.

Hatırlayacağınız üzere, 14 Nisan 2012 yılında, bundan tam 11 yıl önce bir rapor hazırlamıştım. Raporun adı, 'İstanbul Rant Haritası idi.

'RAPORU ERDOĞAN'A GÖNDERMİŞTİM'

Raporu, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a da göndermiştim. Çünkü karşımızda planlayarak, bilerek, isteyerek ve büyük bir soğukkanlılıkla bu milletin yaklaşık 50 milyar dolarını çalan bir şebeke olduğunu söylemiştim.

Sonra, Toplu Konut İdaresi Uzmanların İstanbul özelinde hazırladıkları bir raporu sizlerle paylaşmıştım. Rapora göre 76 büyük projede tam 12 milyon 400 metrekare fazladan inşaat yapılıştı. Hastane arazisine gökdelen, okul arazisine plaza dikiliyordu. 76 projede toplam haksız kazanç 240 milyar liraydı. İstanbul’un zenginliği, Türkiye’nin serveti bir avuç adamın cebine akıyordu.

Bu 240 milyar lira, belki de dünya tarihinin görülmüş en büyük imar yolsuzluğudur. Bu kadar büyük bir ihanet, bu kadar büyük bir yağma dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştır.

'BUNUN ADI İŞGALDİR'

240 milyar liranın büyüklüğünü bazen algılamakta zorlanıyoruz. Türkiye’den 3 Tane GAP’ı, 6000 hastane, 30 bin okul yapılabilirdi. İhanet demek buna hafif kaçar, bunun adı istiladır, işgaldir.

Değerli basın mensupları. Bu açıklamalar da imar çetesini beton lobisini durdurmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, kendisinden önceki İBB yönetiminin toplam 130 projede 85 milyar dolarlık rant yarattığını kamuoyu ile paylaştı.

'SES ÇIKMAZSA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR NOKTAYA GİDİYORUZ'

Değerli Basın Mensupları, şimdi bu anlatacaklarıma da ses çıkmazsa telafisi mümkün olmayan bir noktaya gittiğimizi bilmenizi isterim. Satış bülteni’ haline dönen Resmi Gazete’de gün aşırı kamu arazilerinin satışı ve yandaşlara peşkeş çekilmek üzere alınmış acele kamulaştırma kararları bulunuyor.

İçinde arsa-arazi, tarla, çalılık, ham toprak, konutlar, bağlar vs. var. Ama ekonomik krizle beraber esas dikkat çeken satışlar deniz kıyıları, koylar gibi turizm rantının yüksek olduğu bölgelerden geliyor.

Her ay milyonlarca metrekare Hazine arazisi satılıyor? Öylesine bir acelecilik var ki takip etmek dahi bir hayli zor. Değerli arkadaşlar, Son 5 yılda 16 milyar 514 milyon TL değerinde arsa satışı yapılmış

2016’da 1.8 milyar TL,

2017’de 2.3 milyar TL,

2018’de 2.2 milyar TL,

2019’da 2.5 milyar TL,

2020 yılında da 3.3 milyar TL,

2021’de 3.8 milyar değerinde satış yapılmış.

'AKP İKTİDARINDA 1 MİLYAR METREKARE VATAN TOPRAĞININ TAPUSU KAYIP EDİLMİŞ DURUMDA'

2002-2022 arası teşvik, tahsis, trampa (takas), hibe vs. hariç bugüne kadar direkt olarak satılan arazilerin sayısı 200 bini aşmış durumda. Bu, kıyım demek, talan demek, rant demek, peşkeş demek…

Yani, her ay milyonlarca metrekarelik kamu taşınmazı satılıyor. İşin özeti AKP iktidarında 1 milyar metrekare vatan toprağının tapusu kayıp edilmiş durumda?

Bu özelleştirmenin toplam değeri 62,7 milyar dolar. Bir başka açıdan bakıldığında; devletin 62,7 milyar dolarlık (bugünkü kurlarla 846 milyar lira) varlığının azaldığı anlamına geliyor.

Hatırlayın, AKP iktidarının ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan satış sürecini “Satacağız satacağız. Her şeyi satacağız. Kâr edeni de satacağız, zarar edeni de satacağız.

Devleti ekonomik faaliyetlerden kurtarıncaya kadar satacağız. Pamuk eller cebe. Yerli yabancı herkes gelsin” cümleleriyle başlatmıştı.

AKP iktidarı dediğini yaptı ve Türkiye’nin en değerli arazilerini yerli ve yabancı özel şirketlere sattı.

Neler sattı gelin beraber bakalım. Sadece, 2021 yılında 15 bin 510 açık artırma ihalesi sonucunda 10 bin 43 adet taşınmazın satışı yapıldı.

2/B BAHANE

AKP köylüyü kalkındırma gerekçesine dayanarak, sadece geçen yıl toplam 599 bin 62 adet 2/B taşınmazının satışını yaptı.

TARIM ARAZİLERİ

2012 tarihinden 2021’nin sonuna kadar toplam 739 bin metrekare yüzölçümlü, 70 bin adet taşınmaz satıldı.

KONUT YAĞMASI

Rant furyasından kamu konutları da nasibini aldı. Konutların satışına olanak sağlayan 2017’deki yasal düzenlemenin ardından toplam 76 ildeki 3 milyar 533 milyon TL değerinde, 14 bin 162 taşınmazın satışı talimatı verildi.

Şu tabloya bakın, An itibariyle Çevre Bakanlığının sitesinde ihaleye çıkan 341, satışa hazırlanan 299 olmak üzere toplam 640 adet hazine arazisi satılmayı bekliyor.

Ağır bir ekonomik kriz yaşanırken; kamu mülklerinin en değersiz halleriyle mezata çıkarılmasının, “batan geminin malını yağmalamak” dışında başkaca bir anlamı var mıdır?

Bir ahır damını da, Marmaris’te bir koyu da aynı anda görücüye çıkarabiliyorlar. Öylesine bir acelecilik anlatamam size.

'BETON LOBİSİ DOYMAK BİLİR Mİ?'

Bu satışlarda, TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmen AKP nin şirketi gibi kullanılıyor. Yeter mi elbette yetmez. Beton lobisi doymak bilir mi?

İktidarın hedefindeki arazi miktarını sizinle paylaşmak isterim. Milli Emlak’ın faaliyet raporunda satış, tahsis, kiralama, kat karşılığı inşaatçılara devir vb. yoluyla 59.6 milyar metrekare büyüklüğe sahip 3.4 milyon adet Hazine taşınmazı için daha çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Bu büyük facia demek. Daha çok talan daha çok yoksul demek.

Bu çeteyle hepimiz, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bunun AKP’si, CHP’si, MHP’si yok. Ya bu adamlar kazanacak, ya Türkiye kazanacak. Her vatandaşımızı bu konuda taraf seçmeye açıkça çağırıyorum. Bu sefer beton lobisi değil Türkiye kazansın. Siz kazanın."