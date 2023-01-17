Fatih Altaylı: Gerçekten korkuyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul'da yaşamaktan, sokağa çıkmaktan korkar hale geldiğini belirterek megakenti 1920'lerin, 30'ların Chicago'suna benzetti.

"Yarın sokakta reenkarne olmuş Al Capone'u görsem şaşırmayacağım. İçişleri Bakanlığı, dağlardaki terörist sayısının artık 'birkaç' ile ifade edildiğini söylüyor. Gidip sayacak halim yok, öyle diyorlarsa öyledir diyorum" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Zaten artık Suriye’de devlet kurma aşamasına gelmiş PKK’nın yöntem değiştirmeye zorlandığını ve ABD’nin örgütü Türkiye’de fazla eylem yapmama yönünde telkin ettiğini de duyuyoruz. Dağlar AK Parti’nin iktidara geldiği günlerdeki kadar güvenli hale gelmiş olabilir tekrar, bunda bir sıkıntı yok.

Ama ya şehirler? Bugün İstanbul, Ankara, Antalya ne kadar güvenli? Buralarda terör örgütü etkinliği hemen hemen yok denecek kadar azalmış olabilir ama ya mafya etkinlikleri?

Siz sokakta gezerken bir anda sağınızdan solunuzdan mermilerin uçmaya başlamayacağından emin olabilir misiniz.

'İSTANBUL, ULUSLARARASI MAFYANIN BM MERKEZİ GİBİ OLMADI MI'

Neredeyse her gün bir yolda bir aracın pusuya düşürüldüğünü, birilerine çapraz ateş açılarak mafya hesaplaşması yapıldığını, bir sürü mafyamtırak örgütün ya da sokak çakallarının kendi hukuklarını fütursuzca uyguladığı görmüyor muyuz!

İstanbul, uluslararası mafyanın Birleşmiş Milletler merkezi gibi olmadı mı! Türk, Sırf, Balkan, Güney Amerika, Kuzey Amerika mafyaları derken, Yeni Zelandalı mafya liderinin bile İstanbul’a yerleşmiş olması size normal geliyor mu!

İktidarın pek çok sorunu görmezden gelerek, yok sayarak çözülmüş gibi yapma alışkanlığını biliyoruz artık. Ama sizce bu da görmezden gelinecek bir sorun mu."

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