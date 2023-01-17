Mustafa Varank TÜİK'in yolunda: 'AKP geldiğinde yüzde 180 enflasyon vardı' sözleri yalan çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında enflasyon oranının yüzde 180-200 olduğunu öne sürmüştü.

YALAN ÇIKTI

Teyitorg'un verdiği bilgilere göre, Varank'ın 2002 yılına dair ifade ettiği enflasyon rakamının yalan olduğunu duyurdu.

YÜZDE 65 DÜZEYİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2001 yılı enflasyonu yüzde 68,5 düzeyinde.

Teyitorg'da şu ifadeler kullanıldı: ''Resmi verilere göre, 2001 yılında enflasyon (TÜFE) yüzde 68,5. Burada iddia edilenin aksine enflasyonun 2000'lerde nasıl değiştine baktığımızda yüzde 180-200 seviyelerinde olmadığı anlaşılıyor.''