TİP'in Çankaya adayı İrfan Değirmenci Halktv'ye dönecek mi?

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Ankara’nın Çankaya ilçesinde aday gösterdiği İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değirmeci paylaşımında Halktv’ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin de bilgi verdi.

Paylaşımında, Çankaya Belediye Başkanı seçilen CHP'li Hüseyin Can Güner'i de tebrik eden İrfan Değirmenci, "Daha çok görüşeceğiz” diye yazdı.

HALK TV'YE DÖNECEK Mİ?

Siyasete TİP’te devam edeceğini belirten Değirmenci’nin açıklaması şöyle:

"Çankaya'da %80'i açılan sandıklarda bize güvenip oy vermiş olan 26.586 komşuma çok teşekkürler. Cumhuriyet'in yönetim katında, Çankaya'da, TİP bu sonuçla 3. parti olmuştur. Partimiz, Samandağ ve Hacıbektaş'ta da halkımızın oylarıyla iş başındadır. Gecesini gündüzüne katıp kısıtlı imkanlarla çalışma yürüten tüm yoldaşlarım var olsun. Merak edenler için:

Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadığım Halk Tv'ye elbette dönmeyeceğim!

Genel seçimde İzmir ikinci bölgede %5.40 oy almıştık. Çankaya'da bu oran %5.92 oldu. Siyasete, ötekileştirilmeye çalışılan tüm kesimler adına TİP saflarında devam edeceğim. Yaşasın Türkiye İşçi Partisi, Yaşasın Sosyalizm.

Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da... Veee 'vegan festivali' düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli lgbti bir siyasetçi de... Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışmasız seçim galibiyetini kutlarım. Saray, bu gece epey uykusuz kalacak. Son olarak Hüseyin Can Güner, seni de tebrik ederim. Daha çok görüşeceğiz"