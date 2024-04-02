DEM Parti silme götürdüğü Van'ı kaybedebilir: Seçilmiş belediye başkanının hakları alındı

Türkiye, 31 Mart günü 2029'a kadar, yerel yönetimlerde kendine başkanlık edecek kişileri ve il/ilçe belediye meclis üyeleri ile muhtarlarını seçti.

AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi.

CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

DEM Parti ise 2019 seçiminden sonra kazandığı ama kayyım ile elinden alınan çoğu belediyeyi geri aldı.

Özellikle Van'da silme götüren DEM, büyükşehir seçimini yüzde %55.48 ile kazanırken, şehirdeki 13 ilçede de belediye başkanlıklarında zafer elde etti.

Van'da büyük bir başarıya imza atan DEM, bir kez daha kayyım darbesiyle karşı karşıya kalabilir.

ADALET BAKANLIĞI MEMNU HAKKINI GERİ ALMIŞ

DEM’in adayı Abdullah Zeydan’ın iade edilen memnu haklarının, Adalet Bakanlığı tarafından iki gün önce geri alındığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın, 29 Mart’ta mesai bitimine beş dakika kala idari bir yazıyla, 2022’de memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu duyuru yapıldı:

"Partimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'dan tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrılmıştır. Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti’ye kazandırmış, İl Genel Meclisinde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van’da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır. Bilindiği üzere; Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan, Van’da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir.

'HALKIMIZIN İRADESİNİ GASP ETMEYE HEVES EDENLERİ UYARIYORUZ'

Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime ikin gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur. Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Demokrasileri var eden temel ilke halk iradesine saygı duymaktır. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz! Halkımızın iradesini gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz."

MEMNU HAKLAR NEDİR?

Memnu haklar, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği haklardır. Memnu hakların iadesi ise, bu hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur.

'2022’DE SERBEST BIRAKILMIŞTI'

4 Kasım 2016’da HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine karşı yürütülen operasyonlar sonrası gözaltına alından ardından tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.

Zeydan, ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmak’tan üç yıl bir ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası almıştı.

İlgili mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem