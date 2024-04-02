AKP'de seçim sonrası ilk MYK bugün

AKP MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

MYK toplantısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.