Seçimi kaybeden AKP'li başkandan 'gece operasyonu': Polis müdahale etti

CHP, Manisa'nın Gördes ilçesinde 30 yıllık bir aradan sonra belediyeyi kazandı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, eski belediye başkanı Muhammed Akyol'un, gece saatlerinde belediye binasına giderek güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığı öne sürüldü. İddialara göre Akyol, müdür atamaları yapılması ve belgelerin taşınması talimatını verdi. Bu gelişmeler üzerine göreve yeni seçilen başkan İbrahim Büke, Akyol hakkında suç duyurusunda bulundu ve polis, belediye binasına operasyon düzenledi.

MÜDÜR YAPMAK İSTEDİ

Manisa'nın Gördes ilçesinde 30 yıl aradan sonra CHP belediyeyi kazandı. Fakat seçim sonuçlarından sonra yaşananlar dikkat çekti. AKP'nin adayı Muhammed Akyol'un seçimi kaybettiğini anlaması üzerine, gece saat 00.30 sularında eşi ve birkaç arkadaşıyla belediye binasına giderek, mazbata henüz verilmeden, kendilerine yakın bazı kişileri, işten çıkarılmalarını güçleştirecek şekilde müdür pozisyonlarına getirmeye çalıştığı belirtildi.

"POŞET POŞET DOSYA VE EVRAK ÇIKARMIŞLAR"

Cumhuriyet'in aktardığına göre, olayın tanığı avukat ve CHP seçim müşahiti Pınar Beyazıt, "Bu iddiayı ilk duyduğumuzda ihtimal vermedik. Ancak bir süre sonra belediyenin insan kaynakları müdürü tarafından da müdür atamalarına ilişkin bilgilendirirdik. Aynı zamanda seçimi kazanan belediye başkanımız İbrahim Büke’ye de müdür atamaları ve evrakların çalınmasıyla ilgili ihbar geldi. O da hemen harekete geçti" dedi.

İşlemler sırasında belediyedeki ilgili kameraların kapatıldığını belirten Avukat Beyazıt, "İçeriden ihale evrakları dahil olmak üzere kutu kutu, poşet poşet dosya ve evrak çıkarmışlar. Polis ile baskına gidildi. Muhammed Akyol kameraları kapattıranın kendisini olduğunu, belediye personeli Serkan Temel'e emri kendisinin verdiğini itiraf etti. İfade için çağrıldı ama gelmeyi kabul etmedi” ifadelerini kullandı."

"ARTIK İNSANLARI KANDIRMAYIN, BUNLAR SON ÇIRPINIŞLAR"

CHP’den seçimi kazanan belediye başkanı İbrahim Büke ise savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Büke sözlerine şöyle devam etti:

“Kendilerine soruyoruz, bu kutularca, poşetlerce taşıdıkları eşyaların; kendi şahsi eşyaları olduğunu söylüyorlar. Kendi şahsi eşyanı toplamaya gecenin bir buçuğunda mı gidersin? Bunların hepsi yalan. Daha mazbata verilinceye değin belki 1 hafta görevdeler. Kaldı ki Muhammed Akyol kendisi itiraf ediyor, kamerayı kapattırdım diye. Madem şahsi eşyalarınızı alıyorsunuz, madem dürüstsünüz, kamerayı neden kapatıyorsunuz? Artık insanları kandırmayın, bunlar son çırpınışlar. Bu zamana kadar belediye başkanlığını halka hizmetten ziyade kendi ve çevresindekilerin çıkarları için kullanan, iktidarın elinden gittiğini anlayınca gücünün son nefesinde bile hala daha çevresindekilere torpil yapmaya çalışan, belediye binasındaki kamera kaydını, sanki kendi evinin kamerasıymış gibi kapattıran, seçim sonuçları netleşince ‘kirlerini’ temizlemek için çalışanlarını kullanan, gecenin bir yarısı belediyenin içindeki evrakları boşaltan bu insanların peşini bırakmayacağız. Bu işin sonuna kadar takipçisiyiz.”