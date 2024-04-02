AKP Sancaktepe'yi kaybetti, iftar çadırı Ramazan bitmeden gitti!

Türkiye, 31 Mart günü sandık başına gitti. Halk, yerel yönetimlerde kendine başkanlık edecek kişileri ve il/ilçe belediye meclis üyeleri ile muhtarlarını seçti.

AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi.

CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

2008’de Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi, Yenidoğan ve Kartal'ın Samandıra beldelerinin birleşimiyle ilçe olan Sancaktepe, bu seçimle AKP'den CHP'ye geçti.

CHP’nin adayı Alper Yeğin yüzde 50,59 oy alarak, AKP’nin adayı ve mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü'yü geçerek başkan seçildi.

İlçe CHP'ye geçince, Ramazan ayı dolayısıyla var olan iftar çadırında hizmetlerin durdurulduğu belirtildi.

Medyascope’tan Gülseven Özkan’ın haberine göre, 24 binin üzerinden oy farklıyla seçimi kaybeden AKP’li Döğücü yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırı dün (1 Nisan Pazartesi) açılmadı. Belediye binasının hemen yanında kurulan ve Ramazan’la birlikte günlerdir hizmet veren çadıra gelenler kapıda bariyerleri görünce şaşkınlık yaşadı. Mevcut Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün fotoğraflarının yer aldığı iftar çadırın açılmamasına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.