TİP yöneticisi Ergün tespit ettikleri usulsüzlükleri anlattı: Hatay'da sivil bir polisin mükerrer oy kullanmasını engelledik

14 Mayıs seçimlerine yönelik ‘şaibe’ iddiaları yeniden gündeme gelirken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin kapsamlı bir raporun yarın kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Hatay’da mükerrer oy kullanımına şahit olduklarını belirterek, Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu 1004 no’lu sandıkta sivil bir polisin görev kâğıdı ile 2’nci defa oy kullandığını söyledi. Ergün, durumun fark edilip oyun iptal edildiğini ve tutanak tutulduğunu belirtti.

28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçimlerine ilişkin de konuşan Ergün, “Kazanacağımıza inanacağız. AKP’nin kazanmadığını ve pek çok şaibeye rağmen yüzde 49,5’u geçemediğini herkese anlatarak seçmenlerin sandığa gitme motivasyonu artırabiliriz” dedi.

“İTİRAZLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Gerçek Gündem’e konuşan TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, TİP’in özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya’da itirazlar yaptığını ve avukatların bu üç şehirdeki il seçim kurallarına itirazlarının hala devam ettiğini söyledi:

“Biz İstanbul, İzmir ve Antalya için itiraz ettik çünkü bu yerler bizim açımızdan sonuçların değişme ihtimali olan yerler. Yaptığımız itirazların büyük bir kısmının reddedildiğini söyleyebilirim.”

“2017’DE REFERANDUMDA ÖLÜLERE OY KULLANDIRILDIĞINI TESPİT ETTİK, BU SEÇİMLERDE DE BUNA BENZER BİR DURUM VAR”

2017 yılındaki referandumda ölülere oy kullandırıldığını tespit ettiklerini söyleyen Ergün, bu seçimlerde de buna çok benzer bir senaryonun yaşandığını savundu:

“2017 yılında Hayır ve Ötesi çalışması yapmıştık, onunla ilgili de daha önce hazırladığımız bir rapor var. Bizzat ben 2017 yılında bu konuda özel olarak çakışmıştım. O dönemde ölülere oy kullandırıldığını ve Gülen’in önceden “mezardan kalkıp gerekirse oy kullanacaksınız” dediğine benzer yöntemlerle oyların çalındığını tespit etmiştik. Bu seçimlerde de buna benzer bir durumun olduğunu açıkça söyleyebiliriz.”

“İSTATİSTİKİ OLARAK HERKESİN OY KULLANMASI İMKANSIZ”

Ölüm olmasına rağmen yüzde 100’ün üzerinde oy kullanılan sandıklara ilişkin bir tespit yapmaya çalıştıklarını belirten Ergün, mezarlık müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarıyla görüştüklerini dile getirdi.

İstatistiki olarak herkesin oy kullanmasının imkânsız olduğunu söyleyen Ergün, listedeki seçmenlerin dışında bir de görevli olan sandık kurulu üyelerinin, bölgedeki polisler ile diğer memurların da görev kağıtlarıyla oy kullandırıldığını belirtti:

“Güya sandıkta herkes oy kullanıyor. Mutlaka birileri ya hastalanır ya da oy kullanmaya gelemeyecek acil durumlarla karşılaşır. Herkesin oy kullanması imkânsız. Oy kullanmaya gidemeyen mutlaka birileri olur. Ayrıca görevli kağıtlarıyla polis ve memurların hem o sandıkta hem de başka sandıklarda oy kullanmasını engelleyecek bir mekanizma yok.”

“HATAY’DAKİ KATILIM ORANI ‘ŞAİBE’ BELİRTİSİDİR”

Hatay’da seçime katılım oranının 2018’e göre çok az oranla değişim göstermesi ve sandığa gitme oranının bu kadar fazla olmasının ‘şaibe’ belirtisi olduğunu belirten Ergün, bu konuya ayrı bir önem verdiklerini vurguladı:

“Biz bunu açıkça görüyoruz ki Hatay’da beklentinin çok üzerinde oy kullanıldı. Bu bir şaibe emaresidir. Mimlememiz gereken ve nokta koymamız gereken çok önemli bir konudur. Buna çalışıyoruz.”

“HATAY’DA 1004 NO’LU SANDIKTA SİVİL BİR POLİSİN MÜKERRER OY KULLANMASINI ENGELLEDİK”

Gazetecilerin bu konu üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini söyleyen Ergün, kendilerine Hatay’la ilgili çok fazla ihbarın geldiğini ifade etti. TİP Genel Başkan Yardımcısı Ergün, Hatay’da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu’nda bir sivil polisin görev kağıdıyla 2’nci defa oy kullanmasını engellediklerini söyledi:

“Hatay’da mükerrer oy kullanmasını engelledik. Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu 1004 No’lu sandıkta sivil bir polis görev kâğıdı ile 2’nci defa oy kullandı. Oyu iptal edilip tutanak tutuldu.”

14 Mayıs’ta Hatay’da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu 1004 No’lu sandıkta sivil bir polisin görev kâğıdı ile 2’nci defa oy kullandığı ortaya çıktı. Tutanakta, “Kişinin oy kullanma işlemini yaptığı sırada durumun fark edildiği, sandık kurulu tarafından olayın ilçe seçim kuruluna bildirildiği ve oyun seçim sandığına atılmaksızın iptaline karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

KAZANACAĞIMIZA İNANACAĞIZ, AKP’NİN KAZANMADIĞINI VE PEK ÇOK ŞAİBEYE RAĞMEN YÜZDE 49,5’İ GEÇEMEDİĞİNİ ANLATACAĞIZ”

Muhalefetin ikinci turda seçimi kazanması için dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Ergün, özellikle 3 durumun çok önemli olduğunu vurguladı:

“Biz 3 şeyin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Birinci turda oy vermemiş muhalif seçmen veya potansiyel muhalif seçmenlerin sandığa gitmesi ve birinci turda oy veren muhalif seçmenin tekrar sandığa gitmesi. Yani sandığa gitme motivasyonunu özellikle sandığa gitmeyen muhalif cephede artırmak çok önemli. Peki, bu motivasyonu nasıl artırabiliriz? Kazanacağımıza inanacağız. AKP’nin kazanmadığını ve pek çok şaibeye rağmen yüzde 49,5’u geçemediğini anlatarak bu motivasyonu artırabiliriz.”

Ergün, Cumhur İttifakı ve Erdoğan’a oy vermiş seçmenlere seslenebilmenin ve onlarla samimi bir şekilde konuşmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti:

“İkincisi ise Cumhur İttifakı’na ve Erdoğan’a oy vermiş seçmenlere seslenebilmek. Onlarla samimi bir dil kullanabilmek çok önemli.”

“Üçüncüsü sandık kurulu üyeliklerinin güven vermeyen kişilerden hemen alınıp güvenilir kişilere verilmesi” diye konuşan Ergün, sandık görevlilerin güvenilir ve şeffaf bir ortamdan çalışma yapmalarını sağlamanın önemini vurguladı.

Ergün, Millet İttifakı’nın kalan son 10 günde yapması gerekenleri şöyle özetledi:

“Birincisi sandığa gitme motivasyonunu artırmak. İkincisi Cumhur İttifakı’na oy vermiş kişilerle samimi bir şekilde konuşup onları kazanmak. Üçüncüsü ise sandık görevlilerin güvenilir ve şeffaf bir ortamda çalışma yapmalarını sağlamak.”

Kaynak: Gerçek Gündem