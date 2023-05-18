Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu harekete geçirmiş: 81 valiliğe yazı yollanmış

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosundan sonra İçişleri Bakanlığı, 81 valiliği AKP’nin ‘24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar’ başlıklı kampanyası için görevlendirdiği ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu harekete geçirmiş: 81 valiliğe yazı yollanmış

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Nisan’da sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti. “Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.

Diken’den Bilal Çelik’in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun bu videosundan sekiz gün sonra 27 Nisan’da İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçip kamu kaynaklarıyla iktidar propagandası yürüttüğü ortaya çıktı.

81 İLE GENELGE

Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmış ‘Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım / Milli Birlik ve Beraberlik Yolunda 24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ve Cemevlerine Yönelik Çalışmalar’ başlıklı kampanya devreye sokuldu.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine genelge göndererek söz konusu kampanyanın broşürlerinin dağıtılmasını emretti.

Genelge şöyle:

“Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” kapsamında Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talepleri ile cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerine yönelik bugüne kadar atılan 24 önemli adımı anlatan ‘Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım / Milli Birlik ve Beraberlik Yolunda 24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar‘ başlıklı bir broşür hazırlanmıştır.

Ekte gönderilen PDF formatındaki broşürün Valiliklerimizce bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlar. yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile paylaşılmak üzere dağıtımının sağlanması konusunda; bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.”

Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu harekete geçirmiş: 81 valiliğe yazı yollanmış - Resim : 1

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2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP Alevi
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