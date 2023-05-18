Memuru da yardıma muhtaç hale getirip, seçim vadi yaptılar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini duyurdu.

Memuru da yardıma muhtaç hale getirip, seçim vadi yaptılar

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken; AKP ve Cumhur İttifakı seçim vaatlerinde adeta sadaka dağıtmaya hazırlanıyor.

MEMURLARA KİRA YARDIMI

Son yıllarda yurttaşların en büyük sorunu haline gelen fahiş kira artışları için herhangi bir adıma atmayan iktidar, ikinci tur seçimlerinin arifesinde memurlara yönelik adım atma kararı aldı. 

TEMEL İNSAN HAKKI SEÇİM VAADİ OLDU

Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim kampanyası sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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