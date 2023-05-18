YSK açıkladı: Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

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YSK açıkladı: Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak

Birinci turu tamamlanan 14 Mayıs seçimleri ardından 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

AKP YSK Temsilcisi Özel, "YSK müracaatımız üzerine, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi için seçmenlere yeni seçmen kağıdı dağıtılmasına karar verdi" dedi.

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seçim 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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