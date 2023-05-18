Kılıçdaroğlu en çok oyu hangi kentten aldı?

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren kent Tunceli oldu.

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Kılıçdaroğlu en çok oyu hangi kentten aldı?

14 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurttaşlar sandık başına gitti. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayların yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalırken; kentlerin oy dağılımı da merak konusu oldu. 

EN ÇOK OY TUNCELİ'DEN

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en çok oy Tunceli'den çıktı. 

Tunceli'de yurttaşların yüzde 80,3 Kılıçdaroğlu derken; Tunceli'yi yüzde 75,8 ile Şırnak, yüzde 72,3 ile Hakkari, yüzde 72 ile Diyarbakır, yüzde 67,8 Batman takip etti. 

KILIÇDAROĞLU'NA EN AZ OY BAYBURT'TAN 

Kılıçdaroğlu'na en az oy ise yüzde 15,4 ile Bayburt'tan çıktı. Bayburt'u yüzde 19,9 ile Gümüşhane, yüzde 20,3 ile Çankırı, yüzde 21,3 ile Yozgat, yüzde 22 ile Rize takip etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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