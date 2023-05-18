Nagehan Alçı-Ümit Özdağ polemiği büyüyor: 'Tiksindiğimi ifade etmek isterim'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Nagehan Alçı’nın siyasi duruşundan ise gerçekten tiksindiğimi ifade etmek isterim" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

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Nagehan Alçı-Ümit Özdağ polemiği büyüyor: 'Tiksindiğimi ifade etmek isterim'

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kendisi hakkında, “Siyasi duruşundan ise gerçekten tiksindiğimi ifade etmek isterim” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yanıt verdi.

Twitter hesabından Özdağ’ın paylaşımını alıntılayan Alçı, “Ümit Özdağ gibi bir ırkçı-faşistin benden nefret etmesi benim için şeref madalyasıdır” dedi.

Alçı devamında, “Özdağ, Kürt yurttaşlarımıza düşman. Gayrimüslim ve göçmen kardeşlerimize de düşman. Türk milleti, 14 Mayıs’ta kendisine çok sert bir tokat attı, sandığa gömüldü. Hala ders almıyor, utanmıyor… Marksistler bile 4 milletvekili çıkarırken Ümit Özdağ sıfır çekti. Sandıkta tam bir hezimet yaşadı Zafer Partisi. Bakalım bu büyük mağlubiyete rağmen kendisinden çok daha başarılı, genç ve popüler olan Sinan Ogan’a ZP genel başkanlık koltuğunu bırakma erdemini gösterebilecek mi” diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşamki Habertürk yayınında konuşan Nagehan Alçı’ya tepki göstermişti. Özdağ, “Nagehan Alçı biraz öce Habertürk’te ‘Zafer Partisi Kürt düşmanı bir partidir’ demiş. Öncelikle Zafer Partisi ve bilim Kürtleri ve Zazaları Türk Milleti’nin tarihi, kültürel ve soy açısından ayrılmaz parçası olarak kabul eder. Kendimize düşman olmayacağımıza göre Kürt düşmanı olmamız mümkün değildir. Ancak Zafer Partisi, PKK’yı destekleyen kim ise Kürt, Zaza, Türk veya İŞiD/FETÖ’yü destekleyen Türk, Kürt, Zaza ve kim olur ise olsun düşmandır. Yıllardan buyana birlikte PKK’ya karşı mücadele ettiğim, çaylarını içip yemeklerini yediğim, benim için kurşun yemeğe hazır olan Muş, Bingöl, Mardin, Şırnak ve diğer birçok yerde Türk bayrağı için savaşan bütün korucu kardeşlerimi ve 1980’lerin sonundan itibaren en ağır terör şartları altında yaşayan güneydoğunun bütün vatanseverlerini sevgi ile kucaklıyorum. Nagehan Alçı’nın siyasi duruşundan ise gerçekten tiksindiğimi ifade etmek isterim” demişti.

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Ümit Özdağ Nagehan Alçı 2023 seçim Sinan Oğan
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