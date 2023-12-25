TİP milletvekili Can Atalay'ın ailesiyle yaptığı görüşme yayımlandı: "Türkiye'nin tek gündemi yatağa aç giren çocuklardır"

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bireysel başvurusuna ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay, cezaevinde tutulmaya devam edilirken, telefonda ailesiyle görüştü. Görüşme videoya da kaydedildi.

Yargılandığı Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen Atalay’ın ailesiyle yaptığı görüşme TİP’in sosyal medya hesabından yayınlandı. Atalay videoda, Hatay halkına da seslendi.

Annesinin “Eğer mecliste olabilseydin Türkiye halklarına ve Hatay halkına ne söylemek isterdin” sorusuna yanıt veren Atalay, şunları söyledi:

“Son nefesine kadar Filistin halkının derdini dillendirme iradesini gösteren Hasan Bitmez’in hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi bu, 6 Şubat’tan sonra, yani o büyük depremden sonraki ilk merkezi bütçe, genel bütçe görüşmesi. Biraz önce buraya gelmeden Türk-İş logosu önünde bir işçinin, Türk-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na temsilci olarak gönderdiği bir işçinin konuşmasını dinledim. Sadece benim değil, dinleyen herkesin ciğeri dağlanmıştır. Diyor ki o işçi kardeş, ’Çocuğum benden öğretmenler günü için yapılacak faaliyete katkı payı olmak üzere 10 lira istedi veremedim, 10 lirayı borç almaya gittim. Türkiye’nin başka gündemi yoktur, Türkiye’nin tek gündemi budur. Türkiye’nin tek gündem, yoksulluğun istismarıdır. Türkiye’nin tek gündemi gelirde adaletsizliktir, gelirde eşitsizliktir, vergide adaletsizliktir, vergide eşitsizliktir. Türkiye’nin tek gündemi, öğün atlamak zorunda kalan çocuklardır, yatağa aç giren çocuklardır. Türkiye’nin tek gündemi kamu hizmeti kötü ifa ediliyor diye ya da piyasa koşullarına teslim ediliyor, falanca tarikata teslim ediliyor diye göz göre göre ölüme gönderilen insanlardır. Türkiye’nin gündemi budur. Şimdi derdimiz büyük ama madem Hataylılara bir şey söylemek gerekir, şunu söylemek isterim: O genel bütçede deprem bölgesi yok, genel bütçede Hatay yok. Esas olması gereken şey yok bu genel bütçede. Bu genel bütçeyle çözülmesi gereken, konuşulması gereken şeylerin hiçbirisi yok. Hatay’ı gün gün takip etmeye çalışıyorum. Hatay’da çözülmesi gereken sorunlar çözülmedi. Altyapı çöktü, buna ilişkin alınması gereken tedbirler neredeyse 11 ay olacak alınmadı hala. Hatay’da enkaz kaldırmaya ilişkin, atık yönetmeliğine ilişkin sorunlar çözülmedi, giderek derinleşiyor. Üstelik Hatay’da öyle bir altyapı sorunu, öyle bir sıkıntı yaşanıyor ki; havalar soğudu, sürekli elektrikler kesiliyor. Elektriği kesilen yurttaşlar ısınamıyorlar, herhangi bir faaliyet sürdüremiyorlar.

Şunu konuşmak durumundayız, depremden bu yana son 10 aydır 4 kere İskenderun çok ciddi taşkın ve sel yaşadı. Geçtiğimiz 10 ay içerisinde buna ilişkin ne tedbir alındı bunu konuşmak zorundayız. Enkaz kaldırmasına, atık yönetmeliğine ilişkin bunca zamandır alınamayan tedbirleri konuşmak zorundayız.”

‘HAYRETLE İZLİYORUM’

Telefon görüşmesinin kesilmesinin ardından yeniden arayan Atalay, annesinin sorduğu soruya yanıt vermeye devam edemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Biraz önce annemin sorduğu soruya yanıt vermeye devam edemeyeceğim. Başta depremin konuşulması lazım, bu konuşulmuyor. Hayretle izliyorum. Durum budur. Nerede olduğum belli, koşullar belli dolayısıyla yapacak bir şey yok.”

Kaynak: Gerçek Gündem