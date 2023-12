Avukatı açıkladı: Mahkeme Can Atalay kararı için AYM'nin gerekçeli kararını bekliyor

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında 2 defa 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen hala tutuklu bulunuyor.

Gezi davası tutsağı Atalay için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanan TİP üyeleri, basın açıklamasında bulundu.

TİP adına konuşan Atalay'ın avukatı Özgür Urfa, Mahkeme heyetinin "Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini" ifade etti.

AYM'nin gerekçeli kararının ise 14:40'ta çıkabileceğini söyledi.

Özgür Urfa şunları söyledi:

“Biz cuma günü de söylemiştik. Bu karar verilinceye kadar burada olmayı sürdüreceğiz. Son durum hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Sabah saatleri itibariyle adliye gelmiş bulunmaktayız. Can Atalay’ın avukatları olarak mahkeme heyetinin bugün yerinde olduğuna dair görevinin başında olduğuna dair bilgi edinmiş durumdayız. Kendileri halen Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini ifade ediyor. Karar vermek için saat 14:40 itibariyle Anayasa Mahkemesi ile yaptığımız görüşmede ise gerekçeli kararın henüz tamamlanmadığı, tamamlandığı anda mahkemeye gönderileceği yönünde bir bilgimiz var. Herhangi bir saat ya da gün bilgisi verilmiş durumda değil. Bu nedenle içeride avukatların bekleyişi dışarıda Türkiye İşçi Partisi'nin ve dostlarının yurttaşlarının bekleyişi devam ediyor. Sadece kısaca şunu belirtmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararı verileri 4 gün oldu. 4 gündür burada bir mahkemenin kararını diğer mahkemeye uygulatmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bu tarihte görülmüş bir şey değil. Başka dünyanın hiçbir değerinde görülmüş bir şey değil. Mahkeme bir mahkeme kararı uygulansın diye yurttaşlar, avukatlar, basın mensupları 4 bir koldan mücadele ediyoruz.

‘BİZ HAKLIYIZ, BİZ KAZANACAĞIZ’

Bu gerçek bir sorumsuzluk örneğidir. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. İçeride bir mahkeme, hukuksuzlukta inat ediyor. Bir mahkeme kararını uygulamamakta inat ediyor. Can Atalay’ı tahliye etmemekte inat ediyor ama bizden pes etmiyoruz. Biz de burada inat ediyoruz. Eşitlik için inat ediyoruz. Özgürlük için inat ediyoruz, adalet için inat ediyoruz. Türkiye'de yurttaşları bir söz vermiştik. Türkiye işçi partisi olarak inadımız irademizdir demiştik. Gerek Hatay halkının 76.000 oyu 76.000 yurttaşın iradesini gerek Türkiye işçi partisine oy veren. Bir milyonun yurttaşın iradesini burada temsil ediyoruz işte inadımız irademiz buradan gelmektedir. Burada sadece can atana için bulunmuyoruz. Tüm işçilerin hakları için buradayız. Tüm kadınların hakları ve özgürlükleri için buradayız, buradayız. Burada olmayı sürdüreceğiz, inadımız irademizdir. Can Atalay kararı uygulanana kadar tahliye kararı verilene kadar inatla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ama herkes emin olsun biz. Biz haklıyız, biz kazanacağız, teşekkürler.”

Kaynak: Gerçek Gündem