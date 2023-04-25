TİP lideri Erkan Baş, cezaevinde bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti

TİP lideri Erkan Baş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti.

TİP lideri Erkan Baş, cezaevinde bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, sosyal medyadan paylaşımda bulunan Baş, “Bugün Silivri Cezaevi’nde Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret ettim. Herkese sevgilerini, selamlarını ve başarı dileklerini ilettiler” diyerek şunları söyledi:

Haksız, hukuksuz kararlarla cezaevlerinde tutulan arkadaşlarımızım özgürlüğü için de mücadele ettiğimizi hiç unutmayalım. Birlikte direndik, birlikte kazanacağız!

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Erkan Baş Can Atalay Tayfun Kahraman
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