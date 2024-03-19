TİP desteğini çekmişti: Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'ın 'kumpas' iddialarına cevap

Lütfü Savaş, hakkında çıkan iddialardan ve ses kaydından ötürü TİP'in desteğini çektiği Gökhan Zan hakkında konuştu. Savaş, Zan'ın bu iddialar hakkındaki şahsını suçlamasına, "Köşeye sıkışmış başka ne yapacak" dedi.

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TİP desteğini çekmişti: Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'ın 'kumpas' iddialarına cevap

Türkiye İşçi Partisi(TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'a verdikleri desteği, hakkında çıkan ses kayıtları sebebiyle çekti.

Zan, ses kayıtlarını reddetse de TİP, kayıtla ilgili inceleme yaptıklarını ve kayıtların doğru olduğunu belirtti.

Bunun kumpas olduğunu belirten Gökhan Zan, kumpası yapan kişi olarak CHP Hatay adayı ve başkanı Lütfü Savaş'ı gösterdi.

HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Savaş, Zan'ın iddialarını yalanladı.

Alçı, Savaş ile olan konuşmasını şu sözlerle açıkladı:

"“Nagehan Hanım benim bu iddialarla hiç ilgim yok. Sahadayız, çalışıyoruz, seçimi alıyoruz” diye girdi söze. Samandağ’da CHP adayının TİP lehine çekileceği iddiasını sordum. “Külliyen yalan, sahada çalışmaya devam ediyoruz, herhangi bir çekilme söz konusu değil” dedi. Savaş Gökhan Zan ile bu süreçte hiçbir irtibatının olmadığını ısrarla vurguladı. Peki neden yapsın böyle bir şey? Diye sordum, “köşeye sıkışmış başka ne yapacak?” dedi. Bu iddiaların bir süredir kentte ağızdan ağıza dolaştığını da ekledi.

'CİDDİ BİR İDDİA'

Öte yandan ortaya atılan ses kaydında Turgay K. isminde bir şahıs Gökhan Zan’ı arıyor. Cumhur İttifakı Hatay belediye başkan adayı Mehmet Öntürk ve Hatay AK Parti milletvekili Adem Yeşildal’ın yan odada olduklarını söyleyip 3 milyondan bahsediyor. Deep fake mi, orijinal mi, konunun uzmanları inceler ama çok vahim bir kayıt bu. İktidara yönelik ciddi bir iddia. İktidar cephesi bir cevap vermeyecek mi?"

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Lütfü Savaş Gökhan Zan 2024 Yerel Seçimleri Türkiye İşçi Partisi - TİP
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