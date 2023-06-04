Ticaret Bakanlığı’nda devir teslim töreni

Ticaret Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ömer Bolat, Mehmet Muş’tan görevi devraldı.

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Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Sayın Mehmet Muş, Sayın Ömer Bolat'a Ticaret Bakanlığı görevini devretti. Devir teslim töreninde iki isim önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Muş'un devir teslim töreni sırasında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Bakanımız gibi bir kişiye devir yapıyorum, mutluyum. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz belli bir seviyeye getirdik inşallah sayın Bakanım bizden alıp belli bir seviyeye getirecektir. Bugünden çok daha iyiye gidecektir, daha iyi noktalara taşıyacaktır, daha iyi hizmetler olacaktır. 

Ben sayın Bakanım, genel müdürlerimize, uzmanlarımıza buradaki sekreterinden çaycısına kadar bütün arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.  

İki yıl boyunca 27’nci dönem TBMM milletvekillerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz yasal düzenlemelerde parlamentomuz bize destek verdi. Bundan sonra Bakanlığımızın ihtiyaç duyacağı yasal düzenlemelerde biz de parlamentonun üyesi olarak gerekli desteği vermeye çalışacağız. Ben sizleri şimdiden tebrik ediyorum, başarılı çalışmalar yapmanızı temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." 

Ömer Bolat’ın açıklamaları şu şekilde: 

“Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dün akşam Ticaret Bakanlığı görevini yönetme görevi şahsıma devredildi. Bugüne kadar bu görevi başarı ile yöneten değerli Bakanımız Mehmet Muş beyefendiye ve ekibine, kıymetli bürokratlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 

AK Parti hükümetlerinin hepsi çok başarılı hizmetlerde bulundular. 21 yılda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde üst üste 17 seçim zaferi kazanılmasının ve aziz milletimizin seçim zaferlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı’na vermesi ile bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Kıymetli milletvekillerimizle çalışacağız. 28’inci dönemde TBMM’de görev alan tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Onların yol göstermeleri ile birlikte yol alacağız. 

Türkiye yüzyılında güçlü bir ekonomi ile halkımızın refahı için çok çalışacağız. Temel hedefimiz üretimi ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Döviz rezervlerini artırmak istiyoruz. Hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum."

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