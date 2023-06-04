Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Hakan Fidan ile geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı.

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Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Hakan Fidan ile geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile geldi.

Erdoğan, Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

Barlas için kılınan cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanları Muammer Güler ve Mehmet Ağar, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, milletvekilleri, siyasiler, ailesi, yakınları ve meslektaşları da saf tuttu.

Cenaze namazının ardından, Erdoğan beraberindekilerle tabuta omuz verdi. Mehmet Barlas'ın cenazesi defnedilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA

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