Görevi teslim aldı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni Anayasa' mesajı

Adalet Bakanlığı'nda Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ’dan devraldı. Bakan Yılmaz Tunç, "Şimdi sivil Anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı’nda görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.

"Şimdi sivil Anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır” diye konuşan Tunç, yeni Anayasa mesajı verdi.

Tunç, "Seçim süreci boyunca bizleri destekleyen aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı, adaletin temelinde de insan vardı. Hukuk devletinin tahkimi yolunda önemli reformalara imza attık. Sessiz devrim denilebilecek işlere imza attık. Çok önemli mevzuat değişikliklerini milletimiz için hayata geçirdik. Önemli Anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi sivil Anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır” diye konuştu.

Bekir Bozdağ ise "Yaptıklarımız kayıttadır, ortadadır. Milletimizin, devletimizin şahitliğindedir. Bugün görevi gönül rahatlığıyla Yılmaz Tunç kardeşime emanet ediyorum. Meclisimizde ortaya koyduğu başarıyla, partimiz içinde ortaya koyduğu başarıyla, hizmetlerle zaten adalet politikalarınının görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar biz bakan-bakan yardımcısı ilişkisi ile çalıştık. Bakanlıkta olup bitenlere vakıftır. Politikaları etkin şekilde uygulayacaktır" dedi.

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