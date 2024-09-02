TGB: Amerikan Askerinin Başına Çuval Geçirdik

Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, ABD’nin İzmir Limanı’na demirleyen amfibi hücum gemisinde görevli olduğu iddia edilen bir askerin başına çuval geçirdi. TGB, saldırının görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınlarken, olayla ilgili TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

TGB: Amerikan Askerinin Başına Çuval Geçirdik

ABD’nin "USS Wasp" adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. Daha önce Kıbrıs’ın güneyine demirleyip adada tepki toplayan gemi, İzmir’de de aynı şekilde tepkiyle karşılandı. Birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütleri üyeleri gemiyi protesto etmeye hazırlanırken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup da gemide görevli olduğu iddia edilen bir Amerikan askerine saldırdı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyen grup, Amerikalı askerin başına çuval geçirdi. Grup tarafından “Yankee go home” sloganları atılırken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

GENEL BAŞKAN DAHİL 13 GÖZALTI

Polisin müdahalesi sonucu TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından Alsancak Karakolu'na götürüldü.

TGB, ise eylemlerini resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

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