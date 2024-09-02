Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı İle Görüştü

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

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Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durumun ve bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Suudi Arabistan Hakan Fidan
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