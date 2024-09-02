Baba ve 4 Yaşındaki Kızı Gölde Ölü Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda 2 kişinin su yüzeyinde hareketsiz görülmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan iki kişinin Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A. olduğu tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri, incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, saat 11.00 gibi bir çobanın gölette iki kişinin olduğunu ihbar etmesi üzerine, bölgeye kısa sürede jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini belirtti.

'GÖLETLERE GİRMEMEMİZ LAZIM'

İlk olarak göletten çocuğun ardından diğer vatandaşın açıklayan aktaran Vali Çelik, "Serinlemek için göletlere giriliyor fakat göletlerin dibinde balçık meydana geliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekir, bu bizi dibe çekebiliyor. Onun için girmememiz lazım. Olayda çocuk düştü mü sonradan babası kurtarmak mı istedi bilemiyoruz. Vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA