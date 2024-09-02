Ocakta Tutuşan Yağ Yangın Çıkardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ocaktaki yağın tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Yangın, Fatih Mahallesi 1130 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak bölümünde yemek yapımı esnasında ocakta bulunan yağ bir anda alev aldı. Alevleri gören ev sahibi durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Mutfakta oluşan dumanın tahliye edilmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA