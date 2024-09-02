Tünelde Feci Kaza! Cip ile Kamyon Çarpıştı: Yaralılar Var

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde kontrolden çıkan cip kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, tünelin bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Tünelde Feci Kaza! Cip ile Kamyon Çarpıştı: Yaralılar Var

Çankırı-Kastamonu karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kastamonu istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, aynı istikamette seyir halinde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada H.R.A. (59), T.A. (65), N.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine tünel içerisine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tünelin bir şeridi kaza sebebiyle trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Çankırı Kastamonu Trafik kazası
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