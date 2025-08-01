'Terörsüz Türkiye' Süreci... Komisyonun İlk Toplantı Tarihi Belli Oldu

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TBMM'de kurulan 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısını yapacağı tarih netleşti.

Meclis'ten yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti" denildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi çağrının ardından siyasette sıcak günler yaşanırken, son olarak terör örgütü PKK düzenlediği törenle silah bırakmaya başlamıştı.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Meclis’te atılacak adımlar da merakla beklenirken, bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. 51 kişiden oluşacak Komisyonda, AKP’nin 21, CHP’nin 10, DEM Parti’nin ve MHP’nin 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol’un ise 3'er milletvekili ile temsil edilmesi planlanmıştı.

İYİ Parti komisyonda yer almayacağını açıklarken, partilerin komisyonda yer alacak üyeleri de netleşmeye başlamıştı.

Kaynak: DHA