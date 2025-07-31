‘Terörsüz Türkiye’ Süreci İçin Komisyon Kuruluyor... İşte 11 Partiden Katılacak Üyeler

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve Demokrat Parti'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yeni bir Meclis komisyonu kurulacağı bildirilmişti. Bu yazıda, her partinin temsil edeceği isimleri 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığı’na iletmesi istenmişti.

AKP, KİŞİLİK LİSTEYİ AÇIKLADI

AKP, komisyonda görev yapacak 21 milletvekilinin ismini kamuoyuyla paylaştı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis’te yaptığı açıklamaya göre komisyon üyeleri şunlar oldu: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu.

CHP 10 KİŞİYİ BELİRLEDİ

CHP komisyona katılacağını duyurarak 10 kişilik temsilci listesini sundu. Bu liste şu isimlerden oluştu: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun.

MHP adına komisyona Feti Yıldız, Muhammet Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut; DEM Parti adına ise Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek katılacak.

Yeni Yol Grubu'nu oluşturan partilerden; Saadet Partisi’nden Bülent Kaya, DEVA Partisi’nden Mehmet Emin Ekmen ve Gelecek Partisi’nden Mustafa Bilici görev alacak.

TİP’TEN AHMET ŞIK KATILACAK

TİP, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı komisyon üyesi olarak görevlendirdiğini duyurdu. Ayrıca parti bünyesinde, milletvekilliği düşürülen Şerafettin Can Atalay'ın başkanlığında bir iç komisyon kurulduğu bildirildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN BİR ÜYE KATILACAK

HÜDA PAR adına Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi adına İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, EMEP adına İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DSP adına Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal komisyonda görev yapacak.

Demokrat Parti’den ise henüz resmi bildirim yapılmasa da İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş’ın komisyon üyesi olarak görevlendirilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA