'Terörsüz Türkiye' Diplomasisinde Teşekkür Trafiği! TBMM Başkanı Tek Tek Aradı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulacak komisyona sağladıkları katkılar için siyasi parti liderlerine teşekkürlerini iletti. TBMM Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşerek teşekkürlerini sunarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya’yı telefonla aradı.

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vicahen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Sayın Bülent Kaya'yı da telefonla arayarak teşekkürlerini ifade etti."

Kaynak: Haber Merkezi