CHP'li Karasu'dan Meclis'te Tepki! 'Yapıp İşletip Vatandaşa Yüklüyorlar'

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CHP’nin Ulaştırma ve Altyapıdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yap-İşlet-Devret modelinin bütçeye yüküyle alakalı açıklama yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) raporuyla bu yükün bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Ulaş Karasu, KGM'nin otoyol ve köprülere bu yılın ilk altı ayında 42,7 milyar lira ödediğini ifade etti.

Diğer yandan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik siber saldırı düzenlendiği, ilgililere “Vatandaşlarla karşı karşıya gelmeyin, sistem düzelene kadar bariyerleri açın, sonra düzeltirsiniz” talimatının gittiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, tabloya tepkisini dile getirerek "İşte AK Parti’nin garantili soygun düzeni bu. İşçiye, esnafa, çiftçiye, emeklinin tasarruf diye kemer değil, boğazını sıkan bu iktidar, iki yıl önceki ücretlerle çalışan 600 bin kamu işçisine düşük zam önerip milli güvenliği gerekçe gösterip grevini erteliyor. Yani işçinin emekçinin hakkını araması milli güvenlik sorunuymuş. Milli güvenliği bozan, kamu işçisinin geçim derdi değil, devletin kasasının yandaş ihalelerle, kur garantili sözleşmelerle vergi aflarıyla bu şekilde boşaltılması" ifadelerini kullandı.

SİBER SALDIYI GÜNDEME GETİRDİ

Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) dün siber saldırıya uğraması ve yetkililere “Vatandaşla tartışmayın sistem düzelene kadar bariyerleri açın, sonra düzeltirsiniz” talimatının gitmesini de TBMM gündemine getiren Karasu, durumu eleştirdi. CHP'li vekil, Daha önce “şaka olsun” diye hacklenen HGS gibi milyonlarca yurttaşı doğrudan etkileyen bir sisteme saldırının, yurttaşların ödeme bilgilerinin ve kişisel verilerinin korunması konusunda büyük bir ihmali ortaya koyduğunu vurguladı.

Ulaş Karasu, bu tür saldırıların kamu kurumlarının dijital altyapılarındaki güvenlik açıklarını bir kez daha gözler önüne serdiğini aktarırken, bu alandaki yetersizliklerin, kamu kurumlarının itibarını sarstığını ve yurttaşları sürekli tehdit altında bıraktığını vurguladı. “HGS hesaplarınız bir anda boşalabilir, siber saldırı sonrası, geçişleri manuel yapıyorlar” diyen ve hem saldırının faillerinin hem de kanunsuz talimatları verenlerin ortaya çıkarılması gerektiğini işaret eden milletvekili, “Yurttaşların mağduriyetlerini gidermek ve benzer saldırıların tekrarını önlemek amacıyla hangi kısa ve uzun vadeli tedbirler alınmıştır?” diye sordu.