Özel'den Yeni 'Komisyon' Çıkışı: 'Asla Yanlışın İçinde Olmayacağız'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan’da açıklamalarda bulundu. Özel, burada yaptığı açıklama da Meclis'te kurulan 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Özel, sözlerinin başında "Hayırlı uğurlu olsun. Meclis Komisyonu yasa yapacak olan, verdiği kararlarla tarihin akışını değiştirecek bir komisyon değil. CHP'nin her zaman dediği gibi kapalı kapılar ardında konuşmak yerine konuşulacaksa burada konuşulsun dedik" ifadelerini kullanırken, CHP'nin komiyonda alacağı tavrı şu sözlerle açıkladı:

"Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Doğruya ‘doğru’ diyeceğimiz, yanlışa ‘yanlış’ diyeceğimiz, hiçbir yanlışın içinde olmayacağımız. Birtakım endişeler yaratılıyor, anayasa tartışmaları gibi. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız"

Özel, konuya ilişkin sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Komisyonda da bırakın öyle Cumhuriyetin kolonlarını kestirmek, ‘Cumhuriyetin kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım’ diyene müsaade etmeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin barışını savunuyoruz. Kürtlerle, Türkler 100 yıl önce olduğu gibi kol kola girerse Kürt’ün de Türk’ün de çocuğunun karnı doyacak, iş bulacak. Hep birlikte bu ülkeyi Laz’ıyla Çerkes’iyle Boşnak’ıyla Arnavutluk’tan geleniyle hep beraber Avrupa Birliği’ne sokacağız. Bu ülke zenginleşecek, işsizlik bitecek, yoksulluk bitecek, yasaklar bitecek. Gençler için yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek. Bunun için uğraşıyoruz.

'MİLLETİN PARASI TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİL EMEKLİYE HARCANACAK'

İktidarı yürürken de devralacağımız iktidarda milletin parasını terörle mücadeleye değil, kalkınmaya harcamak, emekliye, asgari ücretliye harcamak istiyoruz. Ha burada başka ittifak arayışları içinde olan Erdoğan bunu söyledi bir kere. Cevabını aldı. Yine de başka ittifak arayışları içindeyse o onun arayışıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye İttifakı’nın, Türkiye’nin bütün demokratlarının, sandığa sahip çıkan herkesin, darbenin karşısındaki herkesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve şanlı bayrağa sadık herkesin ittifakıyız, böyle de olmaya devam edeceğiz. Komisyona çalışmalarında başarılar diliyorum."

KAMUDA ZAM GÖRÜŞLERİNDE TIKANMAYA İLİŞKİN

600 bine yakın kamu işçisinin gözünün kulağının çevrildiği toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmamasına ilişkin de konuşan Özel, "Bugün zam verilmiyorsa muhatap Erdoğan’dır. Emekliyi 6 ay süründüren de Erdoğan’dır. Asgari ücretliyi açlık sınırı altında tutan da Erdoğan’dır. TÜRK-İŞ'in grev kararı sonuna kadar yerindedir. Arkasında duracaklarsa, sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi