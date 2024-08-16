Temel Karamollaoğlu: TBMM'de Dökülen Kan, Milli İradeye Gölge Düşürdü

AKP'li milletvekillerinin, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırısına tepki gösteren Temel Karamollaoğlu, "TBMM'de dökülen kan, ülkemizin demokrasi kültürüne kara bir leke olarak geçti" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: TBMM'de Dökülen Kan, Milli İradeye Gölge Düşürdü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı için olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP'lilerin muhalefet milletvekillerine saldırısına tepki gösterdi.

'DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, "Aziz milletimizin sorunlarına çözüm beklediği TBMM'de dökülen kan, milli iradeye gölge düşürmüş ve ülkemizin demokrasi kültürüne kara bir leke olarak geçmiştir" ifadelerini kullandı.

'GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNİN ÖZETİ'

TBMM'nin hukukun olmadığı bir yere dönüştürüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "Sundukları fikir ve önerilerle millete örnek olması gerekenlerin meclis çatısı altında şiddete tevessül etmesinin izahı yoktur. TBMM'yi hukukun, demokrasi kültürünün ve sağduyunun olmadığı bir yere dönüştürmek, ne yazık ki günümüz Türkiye'sinin bir özetidir. Bu anlayışı kınıyorum" dedi.

TBMM'de AKP'li Alpay Özalan'ın TİP milletvekili Ahmet Şık'a saldırısıyla başlayan kavgada, DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in kaşı açıldı, CHP'li Okan Konuralp yaralandı.

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