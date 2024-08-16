Özgür Çelik'ten 'Yumruk' Tepkisi: 'Yenilgiyi Hazmedemeyenlerin Hırçınlıkları, Köşeye Sıkışmışlığın Çırpınışıdır'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın TBMM kürsüsünde konuştuğu sırada AKP'li milletvekillerinin yumruklu saldırıya uğramasına tepki göstererek, parti örgütlerine açıklama gönderdi.

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Özgür Çelik'ten 'Yumruk' Tepkisi: 'Yenilgiyi Hazmedemeyenlerin Hırçınlıkları, Köşeye Sıkışmışlığın Çırpınışıdır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TBMM'de gerçekleştirilen Can Atalay oturumunda, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde yaptığı konuşma esnasında AKP'li milletvekilleri tarafından yumruklu saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

CHP İl Başkanları grubuna yaptığı yazılı paylaşımla tepkisini dile getiren Çelik, "Halkımız kararını vermiş, mevcut iktidarın yönetemediği kanaatini geliştirmiş, 31 Mart 2024 seçimlerinde yumrukların en sertini sandıkta vurmuştur. Siyasi yenilgiyi hazmedemeyenlerin hırçınlıkları, köşeye sıkışmışlığın çırpınışıdır" ifadelerini kullandı.

'YÜCE MECLİS'İN KÜRSÜSÜNE PUSU KURARAK...'

Özgür Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Değerli yol arkadaşlarım,

Hepiniz gibi öfkeliyim. Atatürk’ün açtığı yüce Meclis’te milli iradeye saldıran, haydutluğu siyaset sanan ve ilkellikleriyle övünenlerin yaşattıkları, sizler kadar benim de kanıma dokunuyor.

Perişan ettikleri halkımızın derdine derman olamayanlar, muhalefeti kirli bir tuzağa çekmek üzere demokrasimize ve yüce Meclis’in kürsüsüne pusu kurarak, içinde bulundukları çaresizlikten çıkmaya çalışıyorlar.

'HIRÇINLIKLARI, KÖŞEYE SIKIŞMIŞLIĞIN ÇIRPINIŞIDIR'

Halkımız kararını vermiş, mevcut iktidarın yönetemediği kanaatini geliştirmiş, 31 Mart 2024 seçimlerinde yumrukların en sertini sandıkta vurmuştur. Siyasi yenilgiyi hazmedemeyenlerin hırçınlıkları, köşeye sıkışmışlığın çırpınışıdır.

Bizlerin, her bir Cumhuriyet Halk Partilinin görevi millet adına, milli iradeyi arkamıza alarak iktidara gelmek ve Cumhuriyet’i felaketin eşiğinden kurtarmak, Atatürk’ün emanetini yaşatmaktır.

Bunun için çelik gibi sinire, sarsılmaz siyasi iradeye, birlik içinde mücadeleye ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu dönemin siyasi kadrolarının görevi, halkın iktidarını inşa etmektir.

'BİZ SALTANATI DEVİRİP, MİLLET EGEMENLİĞİNİ KURMUŞ DEVRİMCİLERİN MİRASÇILARIYIZ'

Biz saltanatı devirip, yerine millet egemenliğini kurmuş devrimcilerin mirasçılarıyız.

Siyasi hedefimiz, ülkemizin geleceğini kurtarmak, halkımızın umudu olmaktır. Uçurumun kenarına sürüklenen ülkemizin idaresini elimize almaktır.

İlkellik, barbarlık ve vahşilik; uygarlık beşiği Anadolu’nun gerçek evlatları ve Kuva-yi Milliyecilerin yöntemi değildir, olmamıştır. Magandalıklarını politik mücadele aracı sananların aklı ve ruhu bu topraklarda mayalanmamıştır.

Birinci vazifemiz Cumhuriyetimizi, istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmektir. İşimiz, halkın sıkılı yumruğu olmaktır.

'MÜCADELEMİZ YÜREKTEN, İRADEMİZ ÇELİKTEN'

Mücadelemiz yürekten, irademiz çelikten olacak.

Herkes kendine yakışanı yapacak ve elbet herkes hak ettiğini alacak. Asırlık mücadelemiz ve şanlı tarihimiz, birikimimiz ve misyonumuz bize yol gösterecek.

Talan edilen uygarlığımızı, yok edilen insanlığımızı ve herkesin onuruyla yaşayacağı ülkemizi yeniden kazanacağız."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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