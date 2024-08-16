İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, 'Ahmak Davası'ndaki Hukuksuzluklara Dikkat Çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay haps cezasına çarptırılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın durumu hakkında bilgi almak için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmuş ancak henüz karar verilmediği yanıtını almıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davaya ilişkin önemli detayları aktardı. Ongun, 3 ayrı bilirkişi raporuna rağmen İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmiş gibi gösterildiğine vurgu yaptı.

İDDİALARI GÜNDEMİ HAREKETLENDİRDİ

Gazeteci Talat Atilla'nın İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasının istinafta onandığı, İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca siyaset yapamayacağına yönelik iddiaları gündemi hareketlendirmişti.

Gazeteci Zafer Şahin ise, Adalet Bakanlığı yetkililerin, söz konusu iddiayı yalanladığını açıklamıştı.

'AHMAK DAVASININ GERÇEK ÖZETİ BUDUR'

"Davaya ilişkin iddialar yerine gerçekleri hatırlamakta fayda var" diyen Ongun, sürece ilişkin paylaşımda bulundu.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ayrı bilirkişi raporuna rağmen sanki YSK üyelerine hakaret etmiş gibi gösterildi.

-YSK üyelerinden 4’ü, İmamoğlu’nun sözlerinin “mağduru” olmadıklarını mahkemeye bildirdi. Diğer üyeler, tebligata rağmen davaya hiç katılmadı.

-Dava süreci başladı, bir süre sonra Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı Yerel Mahkeme’nin hakimi değiştirildi.

-HSK, mahkeme hakimi ile ilgili “İmamoğlu’na ceza verilmesi için tehdit edildim” iddialarını araştırmadı. Teamüllere aykırı olarak Samsun’a sürülen hakim yerine, yeni hakim atandı.

Yeni hakim yargılamayı hızlıca bitirdi ve hapis cezası ile siyasi yasak kararı aldı. Acele alınan kararda istenen hapis cezasının süresi yanlışlıkla fazla yazıldı. Hapis cezası 2 yıl 7 ay 15 gün olarak düzeltildi. Karar, İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

-Dosya İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırası beklerken, İstinaf Mahkemesi heyeti de değiştirildi.

“Ahmak Davası’nın” gerçek özeti budur. Başka söze gerek yok."