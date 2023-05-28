Temel Karamollaoğlu: 'Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

"SONUÇLARIN ÜLKEMİZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

"Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı" diyen Karamollaoğlu, "Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ayrıca "Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden ‘Yaşanabilir bir Türkiye’ için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, bu ülke bizim, hepimizin" diye yazdı.