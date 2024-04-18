'Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanlığı'nı bırakıyor' iddiası: "Genel başkanlık için adı geçen iki isim var"

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığı bırakacağını iddia etti. Burhan, “Saadet Partisi'nde bu haftadan itibaren il başkanları toplantısı yapılacak. Genel başkanlık için Ömer Ayhan ve Mahmut Arıkan'ın ismi ön planda” diye konuştu.

TV100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Gazeteci Bahar Feyzan ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. Sinan Burhan, Saadet Partisi'ne yönelik kulis bilgisini paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

4 İSİM ÖN PLANDA

Burhan, “Saadet Partisi’nde Temel Karamollaoğlu Genel Başkanlığı bırakıyor. Saadet Partisi'nde bu haftadan itibaren il başkanları toplantısı yapılacak. İl başkanları toplantısında 'kimi aday göstermek istiyorsunuz?' diye bir yoklama yapılacak. Genel İdare Kurulu toplantısı yapılacak. Yüksek İstişare Kurumu var. En son kararı bunun başındakiler verecek” dedi.

Burhan, Karamollaoğlu yerine genel başkanlık için Birol Aydın, Mesut Doğan, Mahmut Arıkan ve rahmetli Cevat Ayhan'ın oğlu Ömer Ayhan'ın isimlerinin geçtiğini ileri sürdü. Burhan, “Burada 2 isim ön planda. Ömer Ayhan ve Mahmut Arıkan. Yeniden Refah Partisi ile birleşecekler mi? Birleşme yok” ifadelerini kullandı.