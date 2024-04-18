CHP'nin acı günü: TBMM Grup Müdürü hayatını kaybetti

CHP’nin TBMM’deki Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bayraktar’ın kaybını sosyal medya hesabından duyuran Burhanettin Bulut, açıklamasında “"Partimizin TBMM Grup Müdürü, emekçisi, güzel insan Levent Bayraktar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Levent Bayraktar’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Bayraktar’ın cenaze törenine ilişkin bilgi yer almadı.

Partimizin TBMM Grup Müdürü, emekçisi, güzel insan Levent Bayraktar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Levent Bayraktar’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı ve sabır diliyorum.



Mekanı cennet olsun🙏 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 18, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem