CHP'nin acı günü: TBMM Grup Müdürü hayatını kaybetti

CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

CHP'nin acı günü: TBMM Grup Müdürü hayatını kaybetti

CHP’nin TBMM’deki Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bayraktar’ın kaybını sosyal medya hesabından duyuran Burhanettin Bulut, açıklamasında “"Partimizin TBMM Grup Müdürü, emekçisi, güzel insan Levent Bayraktar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Levent Bayraktar’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Bayraktar’ın cenaze törenine ilişkin bilgi yer almadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP TBMM Burhanettin Bulut
Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor... Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor...
MHP’li belediye giderayak 8.7 milyonluk borç yaptı MHP’li belediye giderayak 8.7 milyonluk borç yaptı
En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor
MHP'den CHP'ye geçmişti: Yeni belediye başkanı Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah’a aktarılan kaynağı kesti Yeni belediye başkanı Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah’a aktarılan kaynağı kesti
ÇOK OKUNANLAR
Magnum dondurmalara toplatma kararı: Satın alanlara 'yemeyin' uyarısı! Magnum dondurmalara toplatma kararı
Alanya Belediyesi borç bakiyesi afişi astı: MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi
Tokat'ta korkutan depremler! 3 ilçede okullar tatil edildi Tokat'ta korkutan depremler!
Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi: "WhatsApp yazışmalarınızı MİT'e çözdürürüm, kafamı bozmayın" Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi
MHP'den CHP'ye geçmişti: Yeni belediye başkanı Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah’a aktarılan kaynağı kesti Yeni belediye başkanı Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah’a aktarılan kaynağı kesti