MHP’li belediye giderayak 8.7 milyonluk borç yaptı

Ankara Gölbaşı Belediyesi MHP’den CHP’ye geçerken 1 milyar 60 milyon lira borçla devredildi. Gölbaşı Belediyesi’nin eski MHP’li yönetimi giderayak borcuna borç eklediği söylendi.

MHP’li belediye giderayak 8.7 milyonluk borç yaptı

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, MHP’li belediye 2023’te 9 kez Şanlıurfa’ya gezi düzenledi. Gölbaşılı kadınlar ile belediye personelinden oluşan 2 bin 215 kişi Şanlıurfa’ya götürüldü.

5 YILDIZLI OTELDE KALDILAR 8,7 MİLYON LİRA BEDEL ÖDEDİLER

Beş yıldızlı otelde kalan misafirler geleneksel sıra gecesine katıldı. Konuklara kuzu şiş, çiğ köfte, soğuk meze çeşitleri, ızgara kebap, meşrubat ve tatlı çeşitlerinden oluşan açık büfe yemek ikram edildi. Halfeti ilçesinde de tekne turu düzenlendi. Bu şatafat için belediyenin kasasından 8 milyon 743 bin 340 TL çıktı. MHP’li belediye 2022 yılında da Şanlıurfa’ya gezi düzenlemiş, 670 kişilik gezi için 897 bin 849 TL ödemişti.

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