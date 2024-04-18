MHP'den CHP'ye geçmişti: Yeni belediye başkanı Yeni Şafak Türkiye ve Sabah’a aktarılan kaynağı kesti
Cumhur İttifakı ortağı MHP’den CHP’ye geçen Kastamonu Belediyesi’nin CHP’li başkanı Hasan Baltacı, yıllık 426.230 TL ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah gazetelerinin aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu.
MHP yönetimindeki Kastamonu’da CHP adayı Hasan Baltacı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan birinci çıkarak yeni belediye başkanı oldu. Baltacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yandaş medya aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu.
Baltacı’nın açıklaması şöyle:
“Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir.
Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır.”
Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir.— Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) April 17, 2024
Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır. pic.twitter.com/jVEM9q8UnS
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