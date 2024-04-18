MHP'den CHP'ye geçmişti: Yeni belediye başkanı Yeni Şafak Türkiye ve Sabah’a aktarılan kaynağı kesti

Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir.



Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır. pic.twitter.com/jVEM9q8UnS