Saadet Partisi İsrail'le ticarete ilişkin önerge verdi: TBMM'de AKP ve MHP Milletvekillerinin oyları ile reddedildi

Saadet Partisi’nin İsrail'e ihracat kısıtlaması ve bugüne kadar yapılan ticaretin Gazze halkına yönelik olumsuz etkilerinin tespiti için verdiği Meclis araştırma önergesinin öne alınmasına ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Gelin, bu araştırma önergesine 'evet' deyin, bir ilke imza atın, ne olur; sizi de kurtaralım, AK Parti'yi kurtaralım, Meclis'in itibarını kurtaralım. 'Evet' oyu verin, birlikte araştıralım, kim doğru söylüyor, kim doğru söylemiyor ortaya çıksın" dedi.

Saadet Partisi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'e getirilen ihracat kısıtlamasının etkinliğinin ve bugüne kadar yapılan ticaretin Filistin-Gazze halkına yönelik olumsuz etkilerinin tespitine yönelik araştırma önergesinin öne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Önergenin gerekçesini açıklayan Saadet-Gelecek Partisi Grup Başkanı, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını anımsatarak "Hitler'e soykırımcı diyorlardı kendileri de hem katliamcı hem de soykırımcılar. 15 bine yakın çocuk ve kadın öldürüldü burada; 100 bine yakın bina tahrip edildi, enkazların altında ne kadar kişinin yattığı bilinmiyor" dedi.

Grubunun ve milletvekillerinin Filistin'de yaşananları defalarca TBMM gündemine taşıdığını anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"GELİN, BU ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE 'EVET' DEYİN, BİR İLKE İMZA ATIN, SİZİ DE MECLİS'İN İTİBARINI DA KURTARALIM"

"26/01/2024 tarihinde bir soru önergesi verdim. Kime? Ticaret Bakanı’na. Allah aşkına, yeni bir anayasa yapmaktan bahsediyorsunuz siz, ne anayasası? Mevcut Anayasa’ya göre 15 gün içerisinde bana cevap vermek zorunda değil mi bu bakanlar? Hâlâ cevap vermedi bana. Şimdi de kalkmış 'Kısıtlama yapıyoruz' diyorsunuz. Kim söylüyor bunu? Bakan söylüyor. Kiminle söylüyor? Hükûmetin onayıyla söylüyor. Peki -bu kısıtlamayı yaptığına göre- hani bunlar Filistin'e gidiyordu? Bakıyoruz, bu sefer kısıtlama. Peki, burası madem Filistin'e gidiyordu, niye Filistinlilere gidecek olan eşyaları kısıtlıyorsunuz? Mefhumu muhalifinden 'Evet, şimdiye kadar gitti, bundan sonra da gitmeye devam edecek' diyorsunuz. Bu kısıtlamayı da araştırmak istiyoruz. Gelin, bu araştırma önergesine 'evet' deyin, bir ilke imza atın, ne olur; sizi de kurtaralım, AK Parti'yi kurtaralım, Meclis'in itibarını kurtaralım. 'Evet' oyu verin, birlikte araştıralım, kim doğru söylüyor, kim doğru söylemiyor ortaya çıksın."

Öneri üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de şöyle konuştu:

"AKP, VAHŞİ SOYKIRIMA 'DUR' DEMEK İSTİYORSA İSRAİL'LE YAPILAN TİCARETİ AMASIZ VE FAKATSIZ DURDURMALIDIR"

" 7 Ekimden bu yana her gün Türkiye'den ortalama 8 gemi kalktı ve İsrail limanına yanaştı yanı sıra çok sayıda kargo uçağı yine Türkiye'den İsrail'e mal taşıdı. Bütün bunlar hepimizin gözü önünde yaşanırken iktidar cephesi önce bu ticareti reddetti sonra 'Biz yapmıyoruz, özel sektör yapıyor' dedi sonra da aslında bu ticaret var, sandıktan da bunun çok sert bir cevabını aldık onun için hiç olmazsa birazını azaltmaya karar verdik dedi. Gazze'de elektrik yok, internet yok ama elektrik kabloları İsrail'e gidiyor, Kürecikten istihbarat İsrail'e veriliyor. Gazze yerle yeksan oldu, ayakta kalan bina yok ama çimento İsrail'e gidiyor. Gazze'de açlık, sefalet, yokluk diz boyu ama taze meyve, sebze, su ve her çeşit gıda İsrail'e gidiyor. İsrail'in demir çeliği Türkiye'den gidiyor, bunlardan bomba mı yapılıyor bilinmez. İsrail'in petrolü Bakü’den Ceyhan’a oradan İskenderun ve Mersin Limanı’na ardından da Hayfa Limanı’na gidiyor masum insanların üzerine bomba yağdıran uçaklar bu yakıtı mı kullanıyor bilinmez. İsrail'in dikenli telleri Türkiye'den gidiyor, bunlarla Gazze’nin etrafı mı çevriliyor onlara zulüm mü yapılıyor o da bilinmez ve kim bilir daha bilinmeyen, duyulmayan neler var. Vahşi soykırıma 'dur' demek istiyorsa İsrail'le yapılan ticareti amasız ve fakatsız durdurmalıdır ve bu öneriye hep beraber 'evet' dersek bazı gerçekleri de hep birlikte su yüzüne çıkartma fırsatı bulacağız."

DEM Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu da İsrail'le ticaret yapan isimlere dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"AKP, MISIR ÜZERİNDEN İSRAİL'LE TİCARİ İLİŞKİLERİNE DEVAM EDİYOR ÇÜNKÜ İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ STRATEJİK"

“Ticaret ilişkilerine baktığımızda kimleri görüyoruz? İlk başta AKP'ye yakın olan ve bir dönem bakanlık yapmış, vekillik yapmış kişilerin çocuklarını ortak olarak görüyoruz. Bunların bazılarını saymak isterim: Mesela, Manta Denizcilik; sürekli gemileriyle ticaret yapıyor. Ortağı kim? Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'dır ortağı. Peki, Oras Denizciliğin ortağı kim? Erkam Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım'ın oğludur. Peki, Hatay'daki Ro-ro gemisinin sahibi kimdir? İbrahim Güler. Kendisine baktığınızda, Hatay'da AKP ilçe başkanlığı yapmış, 2019 yılında belediye başkan adayı olmuştur yani bütün ticari şirketlere baktığınızda, altını kaldırdığınızda sürekli AKP'lileri görürsünüz. AKP iktidarı, kendisine yandaş olan, kendisiyle birlikte hareket edenleri zengin yapmaya yönelmiştir yani son yıllarda yapılan bütün ticari ilişkilerde görüyoruz. Zorlu elektrik üretiyor, İsrail'e elektrik veriyor. Filistin halkımızın elektrikleri kesik, Filistin halkı aç susuz yaşarken Zorlu zengin oluyor. Demek ki buralara bakacağız. Kabloyu kim üretiyor? Denizli Pamukkale kablo öğretiyor; bu da Büyük Birlik Partisi’ne aittir. AKP kesinlikle Filistin halkının dostu değil, İsrail devletinin dostudur ve bu nedenle de Filistin halkına uygulanan soykırıma ortaktır. Ticareti kısıtlamadığını görüyoruz. Bütün gemilerin radarlarını kapatmış durumda, Mısır üzerinden İsrail'le ticari ilişkilerine devam ediyor çünkü İsrail'le ilişkileri stratejiktir."

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de şunları kaydetti:

"İSRAİL'LE YAPILAN ANLAŞMALAR, GÖZYAŞLARIYLA SİLİNMEZ, ECEVİT GİBİ DAVRANACAKSINIZ; DENİZ OLACAKSINIZ"

“Oradaki o kirli savaşta sıkılan her kurşunda, atılan her bombada Türkiye'nin de katkısı var, o kurşunlara maalesef o kirli parayla Türkiye de katkı koymuştur. Şimdi, deniliyor ki: 'Biz kısıtlama getirdik, Filistin halkına yardım yapıyoruz'. Allah aşkına, Filistin devletinin jeti mi var, jet yakıtı gönderiyorsunuz? Günlerdir bu kürsülerde bu kirli savaştan bahsediliyor, araştırma önergeleri veriliyor ama maalesef iktidar kulağını tıkıyor. Eğer masumsanız, eğer bütün bunlar kesinlikle yapılmıyorsa o zaman gelin, bu önergeden bir tanesine imza atalım, birlikte araştıralım. Masumiyet karineniz bu araştırma önergesine vereceğiniz olumlu oylarla ortaya çıkacaktır. Vermezseniz işte o zaman her milletvekilinin akıbeti, imza atmayan her milletvekilinin akıbeti berbat olacaktır. İsrail'le yapılan anlaşmalar, mitinglerde dökülen gözyaşlarıyla silinmez. Dik duracaksınız, Ecevit gibi davranacaksınız; Deniz olacaksınız. Filistin’le, Filistin halkıyla dayanışmanın ölçüsü budur."

Görüşmelerin ardından Saadet Partisi'nin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.