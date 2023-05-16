Temel Karamollaoğlu: 'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından YSK'daki usulsüzlüklere ilişkin açıklama yaptı.

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Temel Karamollaoğlu: 'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır'

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimlerinin sandık tutanaklarını yayınlamasının ardından bir çok usulsüzlük ihbarı yapılıyor. 

Siyasi partiler sandıklara yönelik itirazları yaparken; siyasi liderler de konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

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KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Karamollaoğlu, "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" diye yazdı.

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seçim 2023
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