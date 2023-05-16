İtirazlar sonucunda HÜDA-PAR kazandığı vekilliği kaybetti, İYİ Parti 2. vekili çıkardı

YSK'nın yayınladığı sandık sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda Mersin'de HÜDA-PAR'lı ismin kazandığı bir vekillik el değiştirdi.

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İtirazlar sonucunda HÜDA-PAR kazandığı vekilliği kaybetti, İYİ Parti 2. vekili çıkardı

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sandık sonuç tutanakları YSK tarafından açıklandı. YSK'nın verileri açıklaması sonrası büyük usulsüzler ortaya çıktı. Yurttaş usulsüzlükleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 

Sosyal medya usulsüzlük ihbarları ile çalkanıyorSosyal medya usulsüzlük ihbarları ile çalkanıyorSiyaset

İTİRAZLAR SONUÇ VERDİ 

İYİ Partili Mehmet Aslan yaptığı paylaşımlara göre, Mersin'de İYİ Parti'nin sandık sonuçlarına yönelik itirazları sonucunda AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA-PAR'lı isim vekilliği kaybetti. 

İYİ Parti böylece Mersin'den ikinci vekilini çıkardı.

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