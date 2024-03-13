Teknoloji seçimleri nasıl etkiliyor | Rapor: YouTube'un algoritması sağcı içerikleri destekledi

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Avrupalı ​​Parlamenterler ve Komisyon Üyeleri bu hafta Strasbourg'da yapay zeka (AI) hakkındaki iki önemli metni tartışırken, yeni bir çalışma, YouTube'un öneri algoritmasının Finlandiya'daki 2024 seçimleri öncesinde sağcı içerikleri güçlendirdiğini ortaya çıkardı.

Euractiv’de yer alan habere göre; öneri algoritmasında yapılan son değişikliklere rağmen, CrossOver projesinde birlikte çalışan Finlandiyalı gerçek doğrulama hizmeti Faktabaari ve dezenformasyonla mücadelede uzmanlaşmış Helsinki merkezli CheckFirst, raporlarında “YouTube'un açık siyasi önyargı sergilediğini" tespit etti ve sağcı politikacıları desteklediğini kaydetti.

CrossOver, Avrupa Bilgi ve Medya Fonu'ndan fon alıyor ve bu fon da YouTube'un ana şirketi olan Google tarafından finanse ediliyor.

AB düzenleyicileri için Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu ve 9 ülkede gerçekleşecek seçimler öncesi, bu tür siyasi önyargılarla mücadele etmek, temel bir öncelik haline geldi.

RAPORDA NELER TESPİT EDİLDİ?

Çalışma, YouTube'un "Sıradaki" kategorisinde neler önerdiğini inceledi; bu kategori, oynatılacak bir sonraki videoyu ve siyasi terimler için arama önerilerini öneriyor.

Faktabaari ve CheckFirst, 24 Ocak ile 11 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında Finlandiya'daki 10 yerden veri toplayarak, önemli seçim konularıyla bağlantılı 77 Fince kelimeyi içeren günlük YouTube aramalarını simüle etti.

Araştırmaya göre YouTube'un öneri sisteminin, Fin Partisi ile ilgili videoların tanıtılmasında "belirgin bir etkisi” var.

Arama sonuçlarındaki videoların yalnızca %6,4'ünde sağ partiden politikacılardan bahsedilirken, ilk "Sıradaki" önerilerin %19,3'ü bu partinin politikacılarıyla ilgili.

YOUTUBE SÖZCÜSÜ: İHLAL EDEN İÇERİĞİ HIZLA KALDIRDIK

Bir YouTube sözcüsü Euractiv'e e-posta aracılığıyla şunları söyledi:

"Finlandiya seçimleri sırasında sistemlerimiz yetkili kaynaklardan gelen içeriği ortaya çıkardı ve konuşmacının siyasi görüşlerine bakılmaksızın politikalarımızı ihlal eden içeriği hızla kaldırdık."

“TEK BİR VİDEONUN BU ORANDA ÖNE SÜRÜLEBİLMESİ DİKKAT ÇEKİCİ”

Çalışmada, milliyetçi Fin Partisi lideri Jussi Halla-Aho'nun tek bir videosunun, vakaların %4'ünde en yaygın ilk tavsiye olduğu belirtildi. CheckFirst CEO'su Guillaume Kuster, Euractiv'e yaptığı açıklamada, çalışmanın 1,3 milyondan fazla önerilen videoyu analiz ettiği göz önüne alındığında, bu "etkileyici bir rakam gibi görünmese de, tek bir videonun bu oranda öne sürülebilmesi dikkat çekici" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem