TBMM Başkanı Kurtulmuş Japonya'ya Gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16-20 Şubat tarihleri arasında bir dizi ziyaret ve görüşme yapmak amacıyla Japonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş Japonya'ya Gidiyor

TBMM Başkanlığından yapılan duyurua göre Kurtulmuş, başkent Tokyo'da, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Japonya'ya Gidiyor - Resim : 1

GAZZE GÜNDEMİ

Türkiye ve Japonya arasında var olan güçlü iş birliğini geliştirmeye yönelik temasların gerçekleştirileceği ziyarette, parlamentolar arası ilişkiler, başta Gazze olmak üzere küresel ve bölgesel konular gündeme gelecek.

Kurtulmuş ayrıca, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Japonya'da yaşayan Türklerle de görüşecek.

KONFERANSA HİTAP EDECEK

Türk Yunus Emre Enstitüsünü ve Tokyo Camisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Sasakawa Vakfına gerçekleştireceği ziyarette "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta konuşma yapacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Japonya'ya Gidiyor - Resim : 2

ŞUBAT DEPREMİNDE GELEN EKİPLE BİR ARAYA GELECEK

Tama Mezarlığı'nda bulunan Abdürreşid İbrahim Efendi'nin kabrini ziyaret edecek Kurtulmuş'un, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma gelen Japonya afet yardım ekibiyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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